Lkw-Sparte von Daimler gibt Gas

Stuttgart Nach guten Verkaufszahlen vor allem in Amerika und Asien hat Daimlers Lastwagensparte im vergangenen Jahr ein deutliches Absatzplus verbucht. Auch in Deutschland und Europa legten die Zahlen zu – allerdings weniger stark, teilte Daimler am Donnerstag mit. Insgesamt seien 2018 weltweit mehr als 500 000 Lastwagen von Mercedes-Benz und den übrigen Marken verkauft worden – nach knapp 471 000 im Jahr 2017. Genaue Zahlen gibt Daimler erst im Februar bekannt, wenn die Bilanz des gesamten Konzerns vorliegt. 2017 hatte Daimler mit der Lkw-Sparte rund 35,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht.