Porsche: 9656 Euro pro Mitarbeiter

Stuttgart Die Rekorde in der Porsche-Bilanz lassen auch die Prämien für die Mitarbeiter des Autobauers in diesem Jahr noch einmal steigen. 9656 Euro gibt es zusätzlich, teilten Unternehmen und Betriebsrat am Mittwoch in Stuttgart mit. 8600 Euro Prämie für besondere Leistung, 700 Euro Sonderbeitrag zur Altersvorsorge und dazu noch 356 Euro Jubiläumszahlung. Porsche feiert in diesem Jahr „70 Jahre Porsche Sportwagen“ – der 356 war das erste Modell. Im Vorjahr hatte es in Anlehnung an den 911er eine Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 9111 Euro gegeben.