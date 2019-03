Porsche: 9700 Euro für jeden Mitarbeiter

Stuttgart Die jüngsten Rekordwerte in der Bilanz zahlen sich auch für die Mitarbeiter des Autobauers Porsche aus. 9700 Euro bekommen sie in diesem Jahr als Sonderzahlung jeweils zusätzlich – 9000 Euro so und 700 als Beitrag zur Altersvorsorge, teilte Porsche am Mittwoch mit. Die Prämie wird an 25 000 Mitarbeiter der Porsche AG in Deutschland ausgezahlt. Grundsätzlich bekommt jeder unabhängig von seiner Position im Konzern die gleiche Summe. Wer nicht Vollzeit arbeitet, bekommt aber nicht den vollen Betrag. Im Vorjahr hatten die Porsche-Mitarbeiter 9656 Euro bekommen.