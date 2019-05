Porsche SE fährt Gewinnplus ein

Stuttgart Die Aufstockung ihrer Anteile an Volkswagen zahlt sich für die VW-Dachgesellschaft Porsche SE bereits aus. Im ersten Quartal verbuchte die Holding ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 1,14 Milliarden Euro, teilte sie am Freitag in Stuttgart mit. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Gewinn der Porsche SE ergibt sich meist aus der Bewertung der VW-Anteile – und die hatte die Holding kürzlich auf gut 53 Prozent aufgestockt. Insgesamt geht der Konzern für 2019 von einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 3,4 bis 4,4 Mrd. Euro aus. 2018 waren es rund 3,5 Mrd. Euro.