Stuttgart Angesichts wachsender Besucherzahlen sehen Touristiker im Ringen um Platz in den Städten auch die Politik in der Pflicht. Menschen beschwerten sich über volle Straßen, Plätze und U-Bahnen. „Das kannten wir früher gar nicht in Berlin“, sagte Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Visit Berlin, auf der Reisemesse CMT in Stuttgart.