Arbeitswelt: Nach Kurzarbeit: Wie Bosch Jobs rettet

Stuttgart /Varel Für rund 35 000 Mitarbeiter des Technologiekonzerns Bosch in den Bereichen Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Verwaltung im Großraum Stuttgart endet nächste Woche die Kurzarbeit. Und dann? Ein Schritt, den es so häufig noch nicht gegeben hat und der in anderen Branchen interessiert verfolgt werden dürfte.

Einigung erzielt

Ab Anfang August verringert sich dann die wöchentliche Arbeitszeit. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit.

Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter einigten sich auf eine entsprechende Regelung, um die Kosten weiterhin senken zu können. Zunächst hatten die „Wirtschaftswoche“ und die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen Bosch wie andere Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen. „Auch wenn sich die Nachfrage inzwischen langsam erholt, ist die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens nach wie vor stark belastet“, teilte eine Sprecherin mit.

Für Tarifbeschäftigte mit einer Arbeitszeit von mehr als 35 Stunden verringert sich die Wochenarbeitszeit infolge der neuen Regelung nun um zehn Prozent. Bei Arbeitsverträgen mit 35 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit und darunter sinkt die Arbeitszeit um 8,57 Prozent. Zugleich gilt: Es kommt zu entsprechenden Gehaltskürzungen. Dies wird möglicherweise dadurch leichter akzeptabel, da Bosch als gut zahlender Arbeitgeber gilt.

Andere Verteilung

Auch in anderen Unternehmen wird über Projekte für eine andere Verteilung des (geschrumpften) Arbeitsvolumens nachgedacht. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Airbus-Tochter Premium Aerotec, Thomas Busch aus Varel, sagte etwa kürzlich gegenüber unserer Redaktion: „Betriebsbedingte Kündigungen müssen unbedingt ausgeschlossen werden. Die vorhandene Arbeit muss auf möglichst viele Köpfe verteilt werden.“ Busch führte auch die Forderung an, Kurzarbeit gesetzlich für 24 Monate zu ermöglichen (statt bisher: 12).