Super-Yacht steuert Emden an

Die Emder Werft und Dock GmbH (EWD) kann sich über einen ganz besonderen Auftrag freuen: Nach einem Bericht der „Ostfriesen-Zeitung“ steuert mit der „Aviva“ in Kürze erstmals eine Mega-Yacht zu Wartungsarbeiten das Trockendock von EWD an. Das Schiff ist 98 Meter lang und lief vor einem Jahr bei der Lemwerderaner Werft Abeking & Rasmussen vom Stapel (Bild). Besitzer der Mega-Yacht ist nach Informationen aus Branchenkreisen der britische Milliardär Joe Lewis, der unter anderem die Mehrheit am englischen Fußball-Spitzenteam Tottenham Hotspur hält. EWD-Geschäftsführer Arne Waalkes wollte sich zum Namen des Schiffes nicht äußern, bestätigte aber, dass eine große Yacht Ende des Monats das Trockendock ansteuern wird. ArchivbILD: