Sydney /London Apple hat am Freitag seinen vernetzten Lautsprecher „HomePod“ in den Handel gebracht und steigt damit in einen bisher von Sonos, Amazon und Google besetzten Markt ein. Ähnlich wie bei der Konkurrenz kann der „HomePod“ Musik abspielen und auf Sprachbefehle reagieren. Als erste konnten am Freitag Kunden in Australien den „HomePod“ ausprobieren.

Der Start in Deutschland und Frankreich ist ohne konkreteren Termin für Frühjahr angekündigt.