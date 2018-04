Beim Billigflieger Ryanair hat auch die Kabinengewerkschaft Ufo ein Angebot zu Tarifverhandlungen für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter erhalten, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt mit. Noch am Montag hatte Tarifexperte Nicoley Baublies das Ausbleiben einer solchen Offerte kritisiert und Ryanair vorgeworfen, ausschließlich mit der Konkurrenzgewerkschaft „Verdi“ sprechen zu wollen.DPA-BILD: