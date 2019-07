Agrar-Schau in Tarmstedt

Tarmstedt Zur am Freitag eröffneten 71. Tarmstedter Ausstellung, die bis einschließlich Montag läuft, werden rund 100 000 Besucher aus dem gesamten Nordwesten und darüber hinaus erwartet. Bei der traditionellen Agrar- und Freizeitmesse informieren 750 Aussteller auf einem 180 000 Quadratmeter großen Gelände in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) in Zelthallen und auf dem Freigelände über Neuheiten aus Landwirtschaft, Tierzucht, Freizeit, Touristik, Haus und Garten. Die Eröffnungsrede hält der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), Hubertus Paetow.