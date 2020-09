Taufe mit Faust und Nilwasser besiegelt

Mit einer Flasche Nilwasser ist ein neues U-Boot für Ägypten auf der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf den Namen „S44“ getauft worden. Vizeadmiral Ahmed Khaled Hassan Said (rechts), Chef der ägyptischen Marine, nahm die Zeremonie am Dienstag vor und ließ, unterstützt von TKMS-Chef Rolf Wirtz (links), per Knopfdruck das quasi aufgebockte U-Boot zu Wasser. Das vierte U-Boot aus deutscher Produktion für Ägypten soll in einigen Monaten übergeben werden. Es stehen noch technische Tests aus, wie ein Werftsprecher erläuterte. „S44“ ist nach Angaben der Werft 62 Meter lang und hat 30 Besatzungsmitglieder. dpa-BILD: