Taufkirchen /Bremen /Nordenham /Varel Es rumort beim Flugzeugbauer Airbus. Der geplante Abbau von mehr als 2300 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte stößt auf Widerstand des Betriebsrats. Man lehne ihn „entschieden ab“ und setze sich „für jeden Arbeitsplatz ein“, betonten die Arbeitnehmervertreter in einem aktuellen Schreiben an die Belegschaft.

„Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen werden. Jeder der bleiben will, muss bleiben dürfen!“, heißt es darin weiter.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte am Donnerstag: „Wir können im Moment betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen, allerdings werden wir davor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.“

Airbus hatte am Mittwochabend angekündigt, 2362 der gut 34 000 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte zu streichen. Besonders stark wäre davon der Standort Bremen betroffen. Hier sollen nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 305 Arbeitsplätze – und damit etwa jede fünfte Stelle – gestrichen werden. In der Hansestadt gehören fast 1500 Mitarbeiter zur Belegschaft von Airbus Defence and Space. Für den Militärtransporter A 400M sind knapp 800 beschäftigt, für den Bereich Raumfahrt knapp 700.

Mit dem Wegfall von 829 Stellen soll Deutschland mit derzeit rund 12 000 Mitarbeitern am stärksten von dem Stellenabbau betroffen sein. Die Gespräche darüber sollen laut Betriebsrat bis zum Sommer dauern.

Airbus begründet die geplanten Stellenstreichungen mit einem zu geringen Neugeschäft. Seit drei Jahren schrumpfe der Auftragsbestand, erklärte das Unternehmen. „Dadurch ist man jetzt zum Handeln gezwungen.“

Hintergrund sind laut Airbus eine Stagnation im Raumfahrtmarkt sowie „verzögerte Vertragsabschlüsse im Verteidigungsgeschäft“. Der Betriebsrat sieht die Verantwortung für den zu geringen Auftragseingang dagegen beim Management und betont: „Das Unternehmen darf nicht auf Kosten der Belegschaft saniert werden.“

Neben Deutschland sind insbesondere Spanien mit 630 wegfallenden Jobs, Frankreich mit 404 und Großbritannien mit 357 Arbeitsplätzen betroffen. Der größte Standort der Sparte in Deutschland ist Manching bei Ingolstadt mit 5500 Mitarbeitern.

Auch bei den Mitarbeitern der Airbus-Tochter Premium Aerotec herrscht Unmut. Von der Streichung von 1400 Stellen ist die Rede. Auch hier lehnt der Betriebsrat die Pläne ab. Am weitaus stärksten dürfte der Sitz in Augsburg betroffen sein. Unruhe ist aber auch in den Werken Nordenham und Varel spürbar. So soll etwa von Kürzungen von Krankengeld und Schichtzuschüssen sowie mehr Arbeit an Drittfirmen die Rede sein.