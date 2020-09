Radar-Spezialist sendet Börsensignal

Taufkirchen Der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt aus Taufkirchen (Bayern) will noch 2020 an die Börse gehen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der US-Finanzinvestor KKR hatte die ehemalige Airbus-Radarsparte 2017 übernommen. Sie hat 5400 Beschäftigte. Aktuell größtes Projekt ist ein neuer Radar für den Eurofighter.