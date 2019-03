Taxifahrer streiken gegen Liberalisierung des Fahrdienstmarktes

Rund 300 Taxifahrer haben am Donnerstag in Hannover gegen eine geplante Liberalisierung des Taxi- und Fahrdienstmarktes demonstriert. Bei der Protestaktion machten die Fahrer auch mit einem Hupkonzert am niedersächsischen Landtag auf sich aufmerksam. Nach Veranstalterangaben waren auch Unterstützer aus Berlin und Leipzig angereist. Die Polizei schätzte die Teilnehmeranzahl auf circa 280. Hintergrund der Aktion sind Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), den Taxi- und Fahrdienstmarkt zu liberalisieren. Bisher gibt es für neue Mobilitätsdienste einige Auflagen – unter anderem die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen mit Fahrern.DPA-BILD: