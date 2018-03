Tesa setzt auf Elektro-Autos

Der Klebeband-Hersteller Tesa (im Bild das Forschungszentrum in Norderstedt) sieht in dem bevorstehenden Wandel der Autoindus­trie große Chancen. „Für den Übergang des Automobils ins elektrische und digitale Zeitalter ist Tesa gut aufgestellt“, sagte Vorstand Norman Goldberg. In einem mit moderner Elektronik ausgestatteten Pkw könnten bis zu 100 verschiedene Klebeanwendungen verbaut sein. 2017 verlief für Tesa mit einem Umsatzwachstum von zehn Prozent auf 1,26 Milliarden Euro erfolgreich. Der Betriebsgewinn stieg auf 207,5 Millionen Euro nach 186 Millionen im Vorjahr.dpa-BILD: