Textilarbeiter demonstrieren in Bangladesch

Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei sind mindestens zwölf demonstrierende Textilarbeiter in Bangladesch verletzt worden. Wie hier in Savar, einem Vorort der Hauptstadt Dhaka, protestierten Tausende Arbeiter seit Sonntag gegen eine aus ihrer Sicht unzureichende Erhöhung ihrer Mindestlöhne. Das gesetzliche Mindestgehalt für Berufseinsteiger in der Textilbranche war im Dezember um 50 Prozent auf monatlich 8000 Taka (83 Euro) erhöht worden. Die Löhne der erfahrenen Arbeiter stiegen aber deutlich geringer. Viele Fabrikbetreiber setzten nach Angaben der Demonstranten die Erhöhungen zudem nicht um.BILD: