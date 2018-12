Tokio Gegen den Autohersteller Nissan und seinen ehemaligen Verwaltungsratschef Carlos Ghosn ist in Japan Anklage erhoben worden. Tokioer Staatsanwälte sagten am Montag, dass die Beschuldigten verdächtigt würden, Ghosns Bezüge für fünf Jahre um insgesamt etwa fünf Milliarden Yen (39 Millionen Euro) zu niedrig angegeben zu haben. Auch ein weiteres Verwaltungsratsmitglied von Nissan, Greg Kelly, wurde angeklagt.

Ghosn war wegen dieses Verdachts am 19. November festgenommen worden. Am Montag erhoben die Staatsanwälte einen weiteren Vorwurf gegen Ghosn und Kelly: In der jüngeren Vergangenheit seien Bezüge um zusätzlich vier Milliarden Yen zu niedrig angegeben worden. Mit falschen Angaben in Jahresberichten sei gegen ein japanisches Börsengesetz verstoßen worden, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. „Nissan nimmt diese Situation extrem ernst“, teilte der Autohersteller nach der Anklageerhebung mit, und „das Unternehmen drückt sein tiefstes Bedauern aus.“ Nissan gelobte, Unternehmensführung und Gesetzestreue zu verbessern „inklusive akkurater Veröffentlichung von Unternehmensinformationen“. In Japan können auch Unternehmen strafrechtlich belangt werden.

Der 62-jährige Kelly wird verdächtigt, mit Ghosn kollaboriert zu haben. Vor Bekanntwerden der Anklageerhebung hatten Kellys Anwälte in den USA erklärt, dass er seine Unschuld beteuere. Der 64-jährige Ghosn hat sich bislang nicht geäußert. Die Börsenaufsicht teilte mit, Strafanzeige gegen Ghosn, Kelly und Nissan gestellt zu haben.