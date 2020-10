Briten schließen Vertrag mit Japan

Tokio Japan und Großbritannien, das die EU verlassen hat, haben sich auf ein bilaterales Freihandelsabkommen geeinigt. Außenminister Toshimitsu Motegi und die britische Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, unterzeichneten es am Freitag in Tokio. Der Vertrag soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten.