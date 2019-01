Ghosn bleibt in Untersuchungshaft

Tokio Der vor mehr als zwei Monaten in Japan verhaftete Ex-Nissan-Topmanager Carlos Ghosn muss in Untersuchungshaft bleiben. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte am Dienstag einen neuen Antrag ab, den 64-Jährigen gegen Kaution freizulassen.

Tags zuvor hatte Ghosn angeboten, eine elektronische Fußfessel zu tragen, seinen Pass abzugeben und für von der Staatsanwaltschaft gebilligte Bewacher zu bezahlen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Gericht in der japanischen Hauptstadt eine ähnliche Bitte abschlägig beschieden.

Es wird aber erwartet, dass Ghosns Anwälte wieder in Berufung gehen.