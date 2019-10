Japan hebt die Mehrwertsteuer an

Tokio Japan hat zur Deckung der steigenden Sozialkosten erstmals seit fünf Jahren die Mehrwertsteuer angehoben. Die Verbrauchssteuer wurde am Dienstag von acht auf zehn Prozent erhöht. Hintergrund ist der schnell steigende Anteil älterer Menschen in dem Land. Frühere Anhebungen der Mehrwertsteuer – 1997 von drei auf fünf Prozent und 2014 auf acht Prozent – hatten die Konjunktur jeweils empfindlich geschwächt. In der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft tragen die privaten Konsumausgaben zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Die japanische Bevölkerung schrumpft schon seit Jahren.