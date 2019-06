Mitsubishi will Bombardiers Regionaljet-Sparte

Tokio /Montreal Unter den Flugzeugherstellern bahnt sich die nächste große Übernahme an. Der japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries will dem kanadischen Flugzeug- und Zughersteller Bombardier dessen Regionaljet-Segment CRJ abkaufen, teilten die Japaner am Mittwoch in Tokio mit. Für Bombardier wäre der Deal ein weiterer Schritt beim Ausstieg aus dem Flugzeugbau. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist den Japanern zufolge aber noch offen.

Zuvor hatte das Luftfahrtportal „Air Current“ berichtet, die Gespräche zwischen beiden Unternehmen seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und könnten bereits Mitte Juni auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget verkündet werden.