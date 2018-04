Sony schwächelt beim Smartphone

Tokio Probleme im Smartphone-Geschäft haben Sony im vergangenen Quartal in die Verlustzone gedrückt. Der Elektronikkonzern verbuchte einen Verlust von 16,8 Milliarden Yen (127 Mio. Euro). Das Smartphone-Geschäft bereitet Sony seit längerer Zeit Probleme. Zuletzt verfolgte der Konzern den Ansatz, sich auf lukrativere teure Smartphones zu konzentrieren und dafür Absatzrückgänge in Kauf zu nehmen. Doch auch in diesem Marktsegment nimmt die Konkurrenz chinesischer Hersteller zu.