Tokio Japan will möglicherweise die Internationale Walfangkommission verlassen und die kommerzielle Jagd auf Wale wieder aufnehmen. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es von der Fischereibehörde am Donnerstag, der Schritt würde aber in Betracht gezogen. Japans Antrag auf die Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs wurde auf einer Sitzung der Internationalen Walfangkommission (IWC) im September abgelehnt.