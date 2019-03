GM schließt Werk in Ohio

Toledo General Motors (GM) wird die Autoproduktion in einem Werk in Ohio einstellen. Es gibt dort noch 1400 von einst 4000 Mitarbeitern. An diesem Mittwoch soll im Werk der letzte Chevrolet Cruze vom Band rollen, sagte eine GM-Sprecherin. Der US-Konzern verschiebt den Fokus auf Transporter, Geländewagen, elektrische und autonome Fahrzeuge. Bis 2020 will GM fünf Werke schließen.