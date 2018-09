Baustart für neuen Nordsee-Windpark

Toronto /Borkum Baustart im Offshore-Windpark „Deutsche Bucht“: Am Montag ist das erste von insgesamt 31 Stahlfundamenten (Monopile mit Übergangsstück) in dem etwa 95 Kilometer nordwestlich von Borkum gelegenen Windpark errichtet worden, teilte am Dienstag der Betreiber Northland Power mit. Für den kanadischen Energieerzeuger ist das 1,4-Milliarden-Projekt nach eigenen Angaben das dritte Offshore-Windprojekt in der Nordsee. Die Installation der Stahlfundamente soll laut Northland Power Ende 2018 abgeschlossen sein. Der 269-Megawatt-Windpark soll nach seiner Fertigstellung jährlich 1,1 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen.