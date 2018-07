Airbus gewinnt ersten Kunden für umgetauften Jet

Toulouse Kaum hat Airbus den von Bombardier übernommenen Mittelstreckenjet umgetauft, winkt der erste Großauftrag. Die US-Fluggesellschaft JetBlue will 60 Exemplare des neuen Airbus A220 kaufen, wie der Flugzeugbauer in der Nacht zum Mittwoch in Toulouse mitteilte. Die vom kanadischen Flugzeugbauer Bombardier als Teil der C-Serie entwickelte Maschine wurde bisher als CS-300 vermarktet. Der Auftrag von JetBlue hat laut Preisliste einen Gesamtwert von 5,4 Milliarden US-Dollar (4,6 Mrd Euro). Airbus hatte Anfang Juli die Mehrheit an dem C-Serie-Programm übernommen und den Flieger am Dienstag offiziell in Airbus A220 umbenannt.