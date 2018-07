Airbus macht Zukauf zur „A 220“

Toulouse Airbus hat die von Bombardier übernommene Flugzeugbaureihe C-Serie in A220 umbenannt. Der neue Name der Mittelstreckenjets wurde am Dienstag im Airbus-Auslieferungszentrum in Toulouse vorgestellt, wo erstmals ein Flieger mit entsprechender Lackierung landete. „Wir sind begeistert, heute die A220 in der Airbus-Familie zu begrüßen“, sagte Verkehrsflugzeugchef Guillaume Faury. Airbus hatte zum 1. Juli die knappe Mehrheit an der Baureihe übernommen. Sie ergänzt die Produktpalette um Jets für 100 bis 150 Passagiere.