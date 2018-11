Toulouse Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus verkauft zwei Telekom-Satelliten an den französischen Betreiber Eutelsat. Wie die französische Tageszeitung „Le Figaro“ am Montag berichtete, habe der Auftrag einen Wert von rund 500 Millionen Euro. Ein Sprecher der Sparte Airbus Defense and Space bestätigte den Bericht. „Durch das anhaltende Vertrauen in unsere Produkte wird Eutelsat nun Erstkunde von Eurostar Neo“, sagte Nicolas Chamussy, Leiter der Raumfahrtsparte von Airbus.