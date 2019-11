Toulouse /Hamburg /Bremen /Nordenham /Varel Der europäische Flugzeugbauer Airbus streicht wegen Problemen beim Bau des Mittelstreckenjets A321neo die Auslieferungspläne etwas zusammen. Statt 880 bis 890 Verkehrsflugzeugen dürften 2019 nur rund 860 Maschinen den Weg zu den Airlines finden, kündigte Vorstandschef Guillaume Faury in Toulouse an. Zum Konzern gehören auch Werke im Nordwesten – so etwa in Bremen sowie (Tochter PAG) in Nordenham und Varel.

Von der Krise seines US-Rivalen Boeing kann Airbus nur beschränkt profitieren: Der Produktionshochlauf hält mit der Nachfrage nicht Schritt.

Im Sommer verdiente der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mehr als erwartet. Finanzchef Dominik Asam sieht auch das Gewinnziel für 2019 trotz der gekappten Auslieferungspläne nicht in Gefahr.

Zwar sank der Umsatz im dritten Quartal um etwa ein Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. Doch der bereinigte Betriebsgewinn Ebit stieg um zwei Prozent auf 1,6 Mrd. Euro, der Überschuss um drei Prozent auf 989 Mio. Euro.

Allerdings stellt die geplante Produktionsausweitung bei den Mittelstreckenjets der A320neo-Modellfamilie Airbus vor größere Herausforderungen als gedacht. Hier ist der Blick auch auf Hamburg gerichtet.

Der Einbau der neuartigen Kabinenausstattung des Fliegers dauere deutlich länger als bei der herkömmlichen Version, erläuterte Faury. Die Airbus Cabin Flex (ACF) genannte Kabinenvariante schafft in der längeren Version A321neo Platz für mehr Passagiere.

Der Airbus-Führung bereiten die von den USA verhängten Strafzölle auf Airbus-Jets aus Europa Kopfzerbrechen. Man spreche mit den Airbus-Kunden aus den USA darüber, wie man die Auswirkungen der Zölle begrenzen könne, sagte Faury. Mehr Jets werden in den USA gebaut.