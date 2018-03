Toulouse /Im Nordwesten Wegen einer dramatischen Auftragsflaute bei zwei Flugzeug-Baureihen stellt Airbus bis zu 3700 Stellen in Deutschland und drei anderen Ländern auf den Prüfstand. Der Hersteller zeigte sich aber zuversichtlich, „den meisten der betroffenen Mitarbeitern“ neue Stellen im Unternehmen anbieten zu können.

Ein neuer Plan sehe vom Jahr 2020 an die Fertigung von nur noch sechs Passagierjets vom Typ A380 und acht Militärtransportern A400M pro Jahr vor, teilte Airbus im französischen Toulouse nach einem Treffen mit dem Betriebsrat mit. In Deutschland gebe es „besondere Herausforderungen“ für die Werke in Bremen und Augsburg, hieß es. Wie viele Jobs am Standort Deutschland betroffen sein könnten, blieb offen. Ein französischer Gewerkschaftsvertreter mutmaßte, dass in Deutschland etwa 1900 Stellen abgebaut werden sollen.

IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner erklärte, die Ankündigung von Airbus verunsichere die Belegschaft: „Die Auftragslage des Unternehmens ist gut genug, dass es für die betroffenen Beschäftigten alternative Arbeitsplatzangebote geben muss.“ Betroffen von den Airbus-Plänen sollen in Deutschland vor allem Bremen und Augsburg (Premium Aerotec) sein. Nach Informationen der NWZ sind die Standorte Nordenham und Varel nicht betroffen.

Andere Flugzeuge bei Airbus laufen hingegen gut. Die Maschinen der A320-Baureihe sind Kassenschlager, sodass dort die Produktion deutlich hochgefahren wird.