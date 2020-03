Luftfahrt: Airbus fährt Produktion wieder hoch

Toulouse Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Krise nimmt Airbus seine Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf. Angesichts der Pandemie gebe es neue Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die nun auch an anderen internationalen Standorten gelten, teilte der Luft- und Rüstungskonzern am Montag mit.

Konzernchef Guillaume Faury sagte, die Airbus-Kunden seien stark von der Krise betroffen. Er forderte deshalb staatliche Unterstützung für Fluggesellschaften. Direkte Hilfe von Regierungen für sein Unternehmen strebt der Franzose hingegen nicht an.

Der Konzern hatte in der vergangenen Woche wegen der Pandemie seine Produktion in Frankreich und Spanien für vier Tage ausgesetzt. Die Airbus-Standorte in anderen Ländern, vor allem in Deutschland, Großbritannien, Kanada, den USA und China, waren davon nicht betroffen.

Derweil hat Airbus die geplante Dividende für 2019 abgesagt. Mit dem Verzicht auf die Zahlung von 1,80 Euro pro Aktie spare der Konzern 1,4 Milliarden Euro, teilte Airbus mit. Außerdem habe der Verwaltungsrat einer Erweiterung des Kreditrahmens um 15 Milliarden Euro zugestimmt.