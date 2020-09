Mobilität: Elon Musk auf großer Deutschland-Tour

Tübingen /Berlin Wo Tech-Visionär Elon Musk auftaucht, da herrscht auch in Deutschland Aufregung, vor allem im sonst so beschaulichen Tübingen. Zu Dutzenden stehen sich Männer aller Altersklassen vor dem Hauptsitz der Biotechfirma Curevac im Weg, als Musk am Dienstagabend durch die Tür tritt.

• Erste Station: Tübingen

Die Fans machen Fotos, rufen dem notdürftig mit einem Halstuch maskierten Unternehmer Liebesbekundungen zu, einer will ihm sogar eine Bewerbung in die Hand gedrückt haben. Tübingen ist nur die erste von mehreren Stationen auf der kurzen Deutschland-Tour des Tech-Stars, die am Mittwoch im politischen Berlin und im brandenburgischen Grünheide – wo Musk eine neue Elek­troautofabrik bauen will – seine Fortsetzung nimmt. Die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide ist nach Angaben der Brandenburger Landesregierung trotz der Corona-Krise weiter für den Sommer 2021 geplant. Die ersten Autos sollen laut eines Gesprächs von Elon Musk mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch im Sommer nächsten Jahres vom Band rollen – und später schließlich rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr.

• Musk Eine Ausnahmeerscheinung

Eigentlich handelt es sich lediglich um Arbeitsbesuche eines Wirtschaftsmannes – doch die Wahrnehmung ist bei vielen lange nicht so simpel. Denn der Hype um den US-kanadischen Doppelstaatsbürger Musk und seine Firma Tesla ist auch hierzulande beachtlich. Musks Fans sehen in ihm einen großen Visionär. Musk häuft Projekte an wie andere Briefmarken. Dass der Milliardär aus dem fernen Amerika eigens nach Tübingen reist, überraschte. Schnell machten Spekulationen die Runde, es sei Größeres im Spiel als ein schlichter Arbeitsbesuch. Ob der Tesla-Chef sich möglicherweise an Curevac beteiligen wolle, wurde gefragt. Oder ob er das deutsche Unternehmen gar übernehmen wolle? Alles Quatsch, sagt ein Curevac-Sprecher. Auch in Grünheide wirkt alles wie das Warten auf einen Popstar, dabei ist zunächst nicht mal klar, wann der Tesla-Chef zur Baustelle seiner neuen Elektroautofabrik kommt. Journalisten, Fans, aber auch Gegner der Fabrik stehen am Mittwochnachmittag am Eingang des Geländes. Der Hauptdarsteller – der auch noch im politischen Berlin bei der Unionsfraktion erwartet wurde – fehlt. Zu den Wartenden gehört auch ein Schüler, der jedes Wochenende Videos von dem Gelände der Fabrik dreht. Er hofft, Musk zu sehen: „Es wäre wirklich mein größter Wunsch!“