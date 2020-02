TUI-Flotte enger bei „Royal Caribbean“

Imposantes Bild: das Kreuzfahrtschiff „Europa“ beim Einlaufen in Palma (Spanien). Es gehört zum Reisekonzern TUI (Hannover). Dieser will sein Geschäft mit Luxus-Kreuzfahrten ausbauen und verstärkt die Zusammenarbeit mit dem Branchenriesen Royal Caribbean Cruises. TUI bringt dazu auch seine Luxuslinie Hapag-Lloyd Cruises in die schon bestehende Gemeinschaftsfirma TUI Cruises ein. An TUI Cruises sind die TUI AG und Royal Caribbean Cruises je zur Hälfte beteiligt. Konzernchef Fritz Joussen hat dabei neue Märkte und Finanzierungsoptionen im Blick. dpa-BILD: