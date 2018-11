Fiat Chrysler investiert in Italien

Turin Der Autobauer Fiat Chrysler will kräftig in Italien investieren. Um in den dort zu wenig ausgelasteten Werken künftig wieder mit voller Mannschaft produzieren zu können, will der Hersteller zwischen 2019 und 2021 in Italien mehr als fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen. Sie sollen vorrangig in den Ausbau der Produktion von Elektro- und Hybridautos fließen, wie Fiat am Donnerstag nach einem Treffen von Konzernchef Mike Manley mit Gewerkschaften in Turin mitteilte. Auch ein batteriebetriebener Fiat 500 ist geplant.