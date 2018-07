Meyer Werft liefert Schiff früher ab

Turku /Papenburg /Bremerhaven Die finnische Werft Meyer Turku, ein Tochterunternehmen der Papenburger Meyer Werft, gibt beim Schiffbau Gas. Der Kreuzfahrtriese „Mein Schiff 2“ soll bereits Ende Januar 2019, und damit fast zwei Monate früher als geplant, in Fahrt kommen, teilte die Reederei TUI Cruises am Dienstag mit. Die Jungfernreise des 317 Meter langen Neubaus soll nach Angaben der Reederei am 3. Februar 2019 in Bremerhaven beginnen. Ursprünglich war der Start erst für den 24. März vorgesehen. Getauft werden soll die „Mein Schiff 2“ auch aus Witterungsgründen am 9. Februar in Lissabon.