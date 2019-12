Weiteres Meyer-Schiff wird zu spät fertig

Turku /Papenburg Erneut kann die Papenburger Meyer-Gruppe ein Kreuzfahrtschiff nicht zum geplanten Termin fertigstellen. Statt im August 2020 werde man die von Carnival Cruise Line bestellte „Mardi Gras“ nun erst im Oktober abliefern, teilte der finnische Meyer-Standort in Turku mit. Die Reederei reagierte umgehend und strich die ersten acht geplanten Reisen des für 5200 Passagiere ausgelegten Schiffes.

Zum wirtschaftlichen Schaden machte die Reederei keine Angaben. Man wolle sicherstellen, dass alle Besonderheiten und die Technik an Bord einwandfrei funktionieren, damit die Gäste das Urlaubserlebnis haben, das sie erwarten, hieß es. Die erste Reise sollte die „Mardi Gras“ am 31. August 2020 in Kopenhagen antreten. Nun wird sie stattdessen erstmals am 14. November in Florida zahlende Gäste an Bord nehmen.