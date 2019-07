Bentheimer Züchter feiern Bockauktion

Uelsen Die Züchter des Bentheimer Landschafes aus Weser-Ems feiern an diesem Wochenende (27. und 28. Juli) 25 Jahre Kör- und Absatzveranstaltung in Uelsen (Grafschaft Bentheim) auf dem Gelände der Reithalle. Für Sonntag sind bundesweit alle Züchter der Rasse ab 11 Uhr zu einer Stammbockschau eingeladen. Erwartet werden mehr als 20 beste Jährlings- und Altböcke. Die Jubiläumsveranstaltung ist eingebettet in den Grafschafter Haus- und Nutztiertag.