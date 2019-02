HVV-Tarif bald in Nordniedersachsen

Uelzen Pendler aus dem nördlichen Niedersachsen können künftig mit Wochen-, Monats- und Jahreskarten des Hamburger Verkehrsverbundes HVV in die Hansestadt fahren. Eine entsprechende Regelung, die vom Fahrplanwechsel am 15. Dezember an gelten soll, vereinbarten Niedersachsen und Hamburg am Donnerstag. Der Tarif für Zeitkarten gilt damit bis auf wenige Ausnahmen in den Landkreisen Uelzen, Heidekreis, Rotenburg und Cuxhaven im regionalen Bahnverkehr. Auf Abschnitten werden auch Einzel- und Tageskarten zum HVV-Tarif angeboten.