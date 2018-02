Gerichtsurteil: Poco sieht keine direkte Wirkung

Unna Die Möbelhauskette Poco (Unna) sieht sich durch die jüngste Entscheidung eines Amsterdamer Gerichts im Fall des angeschlagenen Miteigners Steinhoff nicht direkt betroffen. Unmittelbare Konsequenzen seien nicht zu erwarten, teilte ein Poco-Sprecher am Dienstag mit. Poco habe eine nach deutschem Recht einwandfreie Bilanz für 2016 vorgelegt. „Was damit bei einem Mutterunternehmen gemacht worden ist, hat Poco nicht zu kommentieren.“

Ein Gericht in Amsterdam hatte entschieden, dass das im MDax notierte Unternehmen Steinhoff seine Bilanzen für 2016 korrigieren muss. Gerügt wurde, dass Steinhoff Poco vollständig in der Bilanz führt. Man hält 50 Prozent – genau wie ein weiterer Gesellschafter (OM & MW). Poco hat 118 Standorte in Deutschland (u.a. in Oldenburg).