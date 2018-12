Freude an der Arbeit: Kristin Hüttig, Mitarbeiterin in der Backstube der Lebkuchenfabrik Pulsnitz, dekoriert Lebkuchenherzen. In dem kleinen Familienbetrieb herrscht wie in den acht Pfefferküchlereien der Stadt derzeit Hochbetrieb. Weit über die Grenzen Sachsens hinaus ist der kleine Ort zwischen Bautzen und Dresden für seine Weihnachtsleckereien bekannt. In Pulsnitz wird das würzige Gebäck nachweislich seit 460 Jahren gefertigt.dpa-BILD: