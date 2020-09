Arbeitsstart am dritten Bauabschnitt der B 437

Varel An der Bundesstraße 437 in Varel haben die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt begonnen. Die Bundesstraße ist seit Montag von der Neuwangerooger Straße bis zur Grenze mit dem Landkreis Wesermarsch komplett für den Verkehr gesperrt. Laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) werden die Arbeiten bei guter Witterung Anfang Oktober abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt von der Jaderberger Straße bis zur Neuwangerooger Straße ist ebenfalls noch nicht befahrbar. Autofahrer müssen daher zum Teil lange Umwege in Kauf nehmen.