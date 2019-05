3D-Druck: PAG erhält Serienlizenz

Varel /Augsburg Premium Aerotec (PAG) erhält als erster Luftfahrtzulieferer die Gesamtprozessqualifikation für additiv gefertigte Titanbauteile auf Multilaser-Anlagen (3D-Druck). Das teilte PAG am Freitag mit. Dieses ermögliche dem Unternehmen, den 3D-Druck in gleicher Weise wie konventionelle Fertigungsverfahren, in der Regel die Zerspanung, einzusetzen. „Teure Prozessbegleitproben und Sonderprüfungen entfallen. Die metallische additive Fertigung wird damit wesentlich kostengünstiger und kommt zu einer deutlich breiteren Anwendung im Bereich der Luftfahrt.“

Spezialisiert auf das Verfahren, mit Lasern Bauteile aus Titan zu „drucken“ (Laserbettschmelzen), ist das Werk in Varel (Kreis Friesland). Dort startete PAG 2016 die 3D-Serienproduktion für komplexe Titanbauteile. Die Vareler erhielten die weltweit erste Einzelteil-Qualifikation für doppelwandige Titanrohre aus dem Belüftungssystem für den Airbus-Militärtransporter A400M. Die Entwicklung startete bereits 2014.