PAG Varel vorn bei Industrie 4.0

Varel /Augsburg Premium Aerotec (PAG) hat in seinem Werk in Varel (Kreis Friesland) am Donnerstag eine neue Hochleistungs-Zerspanungsanlage für die Fertigung von Aluminium-Kleinteilen in Betrieb genommen. 7,5 Millionen Euro investierte der Flugzeugzulieferer in die „Smart-Factory“, in der die komplette Ver- und Entsorgung des Systems von Industrie 4.0 digital gesteuert wird. Die Produktionskette ist von der Vermessung des Werkstücks bis zur Qualitätsprüfung durchgängig digital.

Nur zweimal bekommen es die Zerspanungsmechaniker in die Hand: Wenn sie es als Rohling in die Maschine einspannen und wenn sie das fertige Bauteil abbauen. Alles andere wird automatisch erledigt. Nur die Werkzeuge, die von einem autonom fahrenden Transportsystem angeliefert werden, müssen noch von Menschenhand eingesetzt werden. Der Hauptvorteil sei die Zeitersparnis in der Herstellung mit einer Laufzeitreduzierung von 30 Prozent.

Getrübt war die Stimmung unterdessen im PAG-Werk in Augsburg. Eine Sprecherin sagte am Donnerstag, dass geprüft werde, mittelfristig 1100 Stellen von aktuell rund 3600 zu streichen.