Premium Aerotec stärkt Werk in Varel

Varel /Berlin Für den Flugzeugbau-Zulieferer Premium Aerotec werden die beiden Werke in Nordenham und Oldenburg weiterhin sehr wichtige Rollen spielen. Das machte Thomas Ehm, Sprecher der Geschäftsführung, in einem NWZ-Interview deutlich. Varel werde „immer ein Werk bleiben, in das wir neueste Technologie hineinbringen“. Nach Nordenham fließe ein erheblicher Teil des Investitions-Budgets.

Für ihre neue Türrahmenmontagelinie in Varel wurde Premium Aerotec unterdessen mit dem Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt in der Kategorie „Industrie 4.0“ ausgezeichnet. Alle Stationen sind digital miteinander vernetzt, in der Halle bewegen autonom agierende Fahrzeuge die Werkstücke. Als Weltneuheit kommt eine digitale Brille zum Einsatz. Aufgaben werden Mitarbeitern direkt vor Augen geführt.