Eduard Visser aus Varel musste zwangsumsiedeln

Varel Eduard Visser wurde am 15. Januar 1879 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Leer geboren. Seine Ehefrau Käthe, geboren am 24. Dezember 1896, stammte aus der alteingesessenen jüdischen Familie Rose aus Dornum. Ihre Eltern betrieben dort Viehhandel und eine Schlachterei.

Eduard Visser kam als Jugendlicher nach Varel. Er lebte zunächst im Haus des jüdischen Kaufmanns Gustav Schwabe-Barlewin und absolvierte dort eine Ausbildung zum Verkäufer. Im Ersten Weltkrieg war Eduard Visser als Landsturmmann in einem Oldenburgischen Infanterie-Regiment an der West- und Ostfront eingesetzt und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Im April 1920 erwarb er ein Haus in der Oldenburger Straße 39 in Varel. Wenig später heiratete er seine Verlobte Käthe Rose, und am 15. Februar 1921 wurde die erste Tochter Ruth geboren, im November 1923 die zweite Tochter Ingeborg.

Eduard Visser hatte nach dem Krieg zunächst bei seinem Lehrherrn Schwabe gearbeitet, sich dann aber mit seinem Schwager Sally Rose mit einem Textilgroßhandel in der Neumühlenstraße (Nummer 12) in Varel selbstständig gemacht. Während Sally Rose mit seiner Frau Frieda die Emigration aus Deutschland gelang, blieben die Vissers in Varel. Tochter Ruth Visser konnte noch 1939 nach Dänemark ausreisen, von wo aus sie nach Schweden übersiedelte und den Holocaust überlebte.

1939 wurde das Geschäft von Visser und Rose zwangsweise geschlossen. Ein Jahr später musste Eduard Visser unter Druck auch sein Haus an der Oldenburger Straße an den Buchhändler Johannes Friedrich verkaufen. „Sicherungsanordnungen“ des Finanzamtes verhinderten, dass Visser über sein verbliebenes Vermögen verfügen konnte. Die Vissers wurden dann 1940 Opfer der „Entjudungsaktion“ der Geheimen Staatspolizei. „Vertreibung der Juden aus Ostfriesland/Land Oldenburg“ lautete der finstere Titel dieses Vorhabens. Sie mussten nach Berlin in eine sogenannte Judenwohnung umsiedeln, wo Alfred Visser am 1. Januar 1941 starb. Käthe Visser musste wie alle in Berlin lebenden Juden Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb verrichten. Tochter Ingeborg, ebenfalls zur Zwangsarbeit verpflichtet, heiratete noch am 4. Oktober 1941. Mit ihrem Mann David Friedmann hatte sie einen Sohn Denny (geboren am 9. September 1942).

Am 12. Januar 1943 wurde Käthe Visser zusammen mit knapp 1200 weiteren Juden aus Berlin nach Auschwitz deportiert. Nach der Ankunft selektierte die SS (Schutzstaffel) knapp 900 „nicht arbeitsfähige“ Personen aus diesem Transport für die Gaskammern. Darunter war auch Käthe Visser. Ihr in Berlin verbliebenes Barvermögen und Einrichtungsgegenstände wurden vom deutschen Staat eingezogen.

Am 3. Februar 1943 wurden auch Ingeborg mit Ehemann und Sohn nach Auschwitz-Birkenau deportiert, es war der „28. Osttransport“.

Mehr Infos unter www.groeschlerhaus.eu