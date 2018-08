Varel Vor einem Jahr ist die Firma Jade-Pack GmbH aus der Wesermarsch nach Varel (Kreis Friesland) gezogen, am Freitag hat sie dort eine neue Rollenbeschichtungs- und Kaschieranlage in Betrieb genommen. Knapp 20 Millionen Euro hat die Firma in den neuen Standort investiert. 20 000 Tonnen Papier und Karton sollen künftig in Varel produziert werden, kündigte Geschäftsführerin Ulrike Dräger an. 39 Mitarbeiter arbeiten in dem Unternehmen, und es sollen noch mehr werden.