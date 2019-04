Land plant Büro in Tokio

Varel Das Land Niedersachsen prüft, ob es wie zwei andere Bundesländer in Tokio eine Vertretung eröffnet. Das sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch in Varel. Althusmann besichtigte dort mit dem japanischen Wirtschaftsminister Hirofumi Takinami den Hybridspeicher, den EWE zusammen mit der japanischen Firma Hitachi betreibt. Japan hat dafür in Varel 24 Millionen Euro investiert. Minister Takinami erwidert einen Besuch Althusmanns, der vor zehn Tagen eine Reise mit Unternehmern nach Südkorea und Japan unternommen hatte.