Lawrenz leitet PAG in Varel

Varel Olaf Lawrenz ist neuer Leiter des Werks von Premium Aerotec (PAG) in Varel (Landkreis Friesland). Er übernahm bereits am 1. April dieses Jahres die Amtsgeschäfte von Gerd Weber. Das bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Weber wechselte auf eigenen Wunsch zum Flugzeugbauer Airbus.

Olaf Lawrenz arbeitete zuletzt bei Airbus in Hamburg. „Mit seiner umfassenden Erfahrung über die Produktion hinaus ist er für die Leitung der Standorte Varel und Bremen bestens gerüstet“, sagte Dr. Jens Walla, Leiter Produktion und Geschäftsführer von Premium Aerotec.