Metall: Solidarität mit Firma Diehl

Varel Zum Thema wurde bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Oldenburg und der IG Metall Wilhelmshaven in Varel auch die Lage beim Luftfahrtausrüster Diehl Aviation in Hamburg: Spontan hätten sich 120 Delegierte und Gäste in einer Erklärung solidarisch mit den Beschäftigten gezeigt, hieß es. 500 Arbeitsplätze sollen nach Ungarn verlagert werden, weil dort die Produktion von Flugzeugtoiletten billiger sein soll. Diehl dürfe sich nicht aus der Verantwortung stehlen, so Gewerkschafts-Geschäftsführerin Martina Bruse.