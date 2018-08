Netzwerk erhält weiter Zulauf

Varel Fünf weitere Mitglieder hat das Machining Innovations Network (Sitz Varel) in diesem Jahr gewonnen. Mittlerweile gehören dem Innovationsnetzwerk mit dem Fokus Luft- und Raumfahrt 70 Mitglieder an, berichtete der Verein am Donnerstag. Der Verein versteht sich als das norddeutsche Netzwerk für innovative Zerspanungstechnologie und kontinuierliche Produktionsoptimierung mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt. Im Jahr 2010 wurde es im Technologiezentrum Varel (TZV) gegründet. Neu dabei ist auch die Fachhochschule Münster.